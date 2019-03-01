Блюдо получается в меру жирное, сочное и нежное. Такую вкуснятину не купишь в магазине, но можно сделать самим. Ингредиенты: курица (филейная часть бедра) – 750 гр. чеснок – 1-2 зубчика репчатый лук — 1 луковица укроп – 2 веточки смесь перцев — 0,5 ч.л. соль – 1 ч.л. растительное масло […]
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Куриный рулет «Квадратный» в пакете из под сока. Достала, нарезала, обалдела! И не я одна! От всей души советую тем, кто еще такой вкуснятины не готовил, быстренько втянуться в процесс, тем более, что он совершенно не сложный! Ингредиенты: 1 кг окорочков(7-8 штучек) 1-2 куриных грудки 5-6 зубчиков чеснока Чесночная соль, […]
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Зразы бывают овощными, например, картофельными, но чаще всего, зраза представляет собой мясную котлету с начинкой. Начинки тоже бывают разными, но грибная – одна из самых вкусных и популярных. Ингредиенты: Мясной фарш 400 г Шампиньоны 200 г Лук репчатый 2 шт Яйцо куриное 1 шт Растительное масло 50 г Соль — […]
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Необычайно вкусное мясо в пикантной, нежнейшей подливе. Отличный вариант для второго. Гарнир на ваше усмотрение. Ингредиенты: Свинина (мякоть) — 350 г Морковь (маленькая, порезать соломкой) — 1 шт Лук репчатый (большая луковица,порезать кубиком) — 1 шт Томатная паста — 1 ст. л. Соль, перец черный — по вкусу Паприка сладкая […]
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Такую симпатичную котлету можно делать, как из мяса, так и из рыбы. Делается просто. Ингредиенты: мясо куриной грудки, свинина специи Приготовление: Берём мясо (свинина и куриные грудки) отбиваем, а дальше вспоминаем школьные уроки труда, коврики из цветной бумаги плели? Вот также и переплетаем наше мяско. По краям закалываем зубочисткой. Посыпаем […]
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Ароматный куриный сальтисон можно смело подавать гостям в качестве основного блюда. Традиционно сальтисон (или зельц, как его еще называют) готовят из нескольких мясных продуктов. Процесс довольно долгий и утомительный. Но мы подскажем вам, как приготовить куриный сальтисон, не стоя весь день за кухонной плитой! Ингредиенты: Курица – 700-800 г Желатин […]
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Секрет приготовления вкусного холодца — это правильно подобранные продукты и громадная куча времени в запасе, а домашняя птица в холодце, практически, гарантирует, что желатин использовать не придется. В компанию к курице можно добавить нежирную говяжью мякоть для баланса жирности. Специи и пряности – стандартные: лаврушка и горошинки перца всех цветов […]
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1. Рецепт весьма прост: На 2 кг мяса — 1 большой киви или 2 маленьких. Спелые разминаем руками и перемешиваем с мясом,а твёрдые киви режем на мелкие кусочки тоже перемешиваем с мясом. Специи и лук — как обычно любите.мясо всегда становилось мягким всего за полчаса! 2. Еще один «секрет» Когда […]
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Мягкие и нежные, за счет кефира, ароматные и пикантные за счет специй, досыта накормят семью и удивят всех своим вкусовыми качествами. Ингредиенты: Куриные голени 11 шт Кефир 1 стакан Лук репчатый 1 шт Паприка 1 ч.л Куркума 1,5 ч.л Черный молотый перец — по вкусу Соль — по вкусу Лавровый […]
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