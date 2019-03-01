Куриный рулет «Квадратный» в пакете из под сока. Достала, нарезала, обалдела! И не я одна! От всей души советую тем, кто еще такой вкуснятины не готовил, быстренько втянуться в процесс, тем более, что он совершенно не сложный! Ингредиенты: 1 кг окорочков(7-8 штучек) 1-2 куриных грудки 5-6 зубчиков чеснока Чесночная соль, […]

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